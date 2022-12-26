Altay, maddi imkansızlıklar nedeniyle Kadın Futbol Süper Ligi'nden çekildi

26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:02

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağıyla kurtuluş mücadelesi verip Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinecek Altay'da yönetim kurulu kulübün borçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kulübün Ulusal Kulüp Lisansı için sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali açılardan 52 kritere göre incelendiğini belirten siyah-beyazlılar, mali kriterler dışındaki kriterleri yerine getirdiklerini bildirdi. Mali kriterlere göre vergi dairesi ve SGK borçları, futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçlar, FIFA ve TFF'ye bildirilmiş vadesi geçmiş futbolcu, teknik-idari kadro borçları nedeneniyle ceza alındığı ifade edildi.

Altay yönetimi, "Özellikle yabancı kulüp ve futbolcularla ilgili olarak; 2019-2021 yıllarına ait olup yerine getirilmemiş ve FIFA'ya bildirilmiş mali yükümlülüklerimizin toplamı yaklaşık 5 milyon Euro'dur. İncelemelerde baz alınan 31.12.2021 tarihinden genel kurulumuzun gerçekleştirildiği 20.05.2022 tarihine kadar olan yükümlülüklerin de yerine getirilmemesi nedeniyle, 2022 yılı için bu toplam 10 milyon Euro'nun üzerine çıktığı gibi kulübümüz ciddi bir bonservis geliri kaybına da uğratılmıştır" ifadelerine yer verdi.

FIFA YAPTIRIMLARI DA KAPIDA

Futbol Federasyonu'ndan ceza alan Altay'ın FIFA'dan da yeni puan silme cezaları almaması için borçlu olduğu eski yabancı futbolculara şubat ayı başına kadar ödeme yapması gerekiyor. Siyah-beyazlılar bu konuyla ilgili, "Kulübümüzün geleceğe güvenle bakabilmesi ve önümüzdeki süreçte FIFA'dan gelebilecek ilave yaptırımların önüne geçilebilmesi için, herkesin sorumluluk alarak tüm camiamızın kenetlenmesi ve hep birlikte mücadele edilmesi zorunludur. Camiamızın kültürü ve geleneği ile bu birlikteliği sağlayacağına ve tüm zorlukları aşacağına inancımız tamdır" mesajı verdi.

Altay Kadın Futbol Takımı

KADIN FUTBOL TAKIMI LİGDEN ÇEKİLDİ

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Altay ekonomik sorunlar nedeniyle ligden çekildi. Oynadığı 7 maçı da kaybedip son sırada yer alan ve son maçına çıkmayan siyah-beyazlılar şu açıklamayı yaptı:

"A takımımızın yönetim kurulu kararı sonucunda maddi imkansızlıklar ve kısa vadede bir kaynak yaratılamayacak durumda olması sebebiyle ligden çekilme kararı aldığını üzülerek camia ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Büyük emekler ve fedakarlıklar sonucu 1.5 yıl sene Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımımız için bugüne kadar elini taşın altına koyan herkese teşekkürü borç biliriz. Şubemiz bu karar sonrasında altyapı, spor okulu çalışmalarına devam ederek planlı ve sistemli bir şekilde Türkiye liglerine geri dönmeyi amaçlayacaktır."

Altay, 2 sezondur kadınlarda Süper Lig'de yer alıyordu.