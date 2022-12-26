Samsunspor kazandı fark 6'ya indi

26 Aralık 2022 Pazartesi, 04:31

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gaetan Laura ve 74. dakikada Cihan Kahraman kaydetti. Adanaspor'un tek golü 64. dakikada Lamin Jallow'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Eyüpspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Adanaspor 18 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, 15 ocak'ta Altay'ı ağırlayacak. Adanaspor aynı gün Tuzlaspor deplasmanına çıkacak.