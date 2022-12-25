İstanbulspor'da Jetmir Topalli'den hakem tepkisi

25 Aralık 2022 Pazar, 22:04

İstanbulsporlu Jetmir Topalli, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: Jetmir Topalli

"BANA YAPILAN KIRMIZI KARTTI"

Maçla ilgili konulan Jetmir Topalli "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray güçlü bir rakip. Her şeyi denedik. Eksik gördüğümüz nokta, 2 duran toptan gol yemekti. Konsantrasyonumuz eksikti" dedi.

Hakem Abdülkadir Bitigen'in kararlarını eleştiren Jetmir Topalli "Hakemle ilgili konuşmak istiyorum. Orta sahada bana yapılan bir faul vardı, kırmızı karttı. Hakem VAR'a gitmedi. Kırmızı kart olsa maçın seyri değişirdi. 2. gol için her şeyi denedik. Şanslar da bulduk, atamadık" diye konuştu.