İstanbulspor'da Jetmir Topalli'den hakem tepkisi
İstanbulspor'un Kosovalı futbolcusu Jetmir Topalli, Galatasaray mağlubiyetinin ardından görüşlerini aktardı. Topalli hakem kararları konusunda, "Orta sahada bana yapılan bir faul vardı, kırmızı karttı. Hakem VAR'a gitmedi" dedi.
İstanbulsporlu Jetmir Topalli, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Fotoğraf: Jetmir Topalli
"BANA YAPILAN KIRMIZI KARTTI"
Maçla ilgili konulan Jetmir Topalli "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray güçlü bir rakip. Her şeyi denedik. Eksik gördüğümüz nokta, 2 duran toptan gol yemekti. Konsantrasyonumuz eksikti" dedi.
Hakem Abdülkadir Bitigen'in kararlarını eleştiren Jetmir Topalli "Hakemle ilgili konuşmak istiyorum. Orta sahada bana yapılan bir faul vardı, kırmızı karttı. Hakem VAR'a gitmedi. Kırmızı kart olsa maçın seyri değişirdi. 2. gol için her şeyi denedik. Şanslar da bulduk, atamadık" diye konuştu.
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