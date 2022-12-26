Spor yorumcuları Galatasaray - İstanbulspor maçını değerlendirdi: Zirvede sert rüzgar eser

26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:46

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

Spor yorumcuları Galatasaray - İstanbulspor mücadelesini değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...

UĞUR MELEKE - HÜRRİYET:

"Rekor sayıda korner-frikik kullandıkları bir maçta bu duran topların en az beşinde hafta içi çalışılmış organizasyon tadı verdiler. Ön direğe Torreira koşuları, Kazımcan’la finalize olan pas trafikleri, arkada Midstjö’yü bulan planlar... Hep çalışılmış işlerdi. Bu noktada da en büyük krediyi hafta içi bu çalışmaları yapıp hafta sonu sahaya yansıtan Okan Buruk’a vermek gerek. Hep söylerim; futbol hafta içi kurgulanan, hafta sonu uygulanan bir oyun. Ve elde iyi bir senaryo, sağlam bir kurgu iyi olunca o filmi izlemek eğlencelidir her zaman. İtiraf edeyim: Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig’e dönmek çok kolay olmadı. Trabzonspor - Fenerbahçe ve Gaziantep - Beşiktaş maçlarının büyük bölümü kör dövüşü tadındaydı. Ancak Galatasaray - İstanbulspor, daha fazla futbol içeren bir 90 dakika oldu neyse ki."

BURCU KAPU - MİLLİYET:

"Galatasaray dün akşam sadece üç puan alarak liderlik koltuğuna oturmadı, aynı zamanda 8 Ocak’ta oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesinde rakibine karşı da psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Arkadan giren oyuncuların oyuna katkısı bir türlü istenen düzeyde değil. Bu yüzden takımın ilk ve ikinci yarı oyunu arasında hala büyük fark var. Bu da sarı-kırmızılıların ikinci ve en büyük handikapı. Şimdilik tabelada üç puanı görmek yeterli ama bu uzun yarışı lider sürdürmek için defoları kapatmak şart. Yoksa bir bakmışsın, iki hafta sonra başka bir takıma koltuğu kaptırmışsın. Dünya Kupası arasına gitmeden önce Fenerbahçe’nin kuvvetli oyunu ve akılcı hocasının aldığı övgülerin yönü bu hafta değişti. Denizcilikte bir tabir vardır. Örneğin rüzgar poyrazdan lodosa yön değiştirirse buna rüzgar lodosa dirise etti denir. Dünya Kupası arasından lige dönmemizle birlikte rüzgar şimdilik Galatasaray’a dirise etti."

NİHAT KAHVECİ:

"Ligimizin yeni lideri Galatasaray. Lider olmak kolay değil. Bugünkü maç da en önemli örneği. Uzatma bölümüne kadar 4-0 olsa neden oldu denmezdi. Oyuna Berkan, Aanholt, Yusuf ve Mata girdi ama bir takım bu kadar değişmemeli. 93'teki şut gol olsa. Lider olamamaktan dolayı büyük bir sessizlik olurdu. Ligin ilk 8 haftasına baktığımızda Galatasaray lider olamaz derdik ama şimdi geldi zirveye oturdu. Zirvede rüzgar daha çok sert eser. Önemli olan burada kalabilmek. Ligimiz çok keyifli bir periyoda giriyor. Hatanın af olmayacağı haftalar geliyor. Kopmalar da olabilir. Herkesin kaybetme ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Galatasaraylı oyuncuların kafaları neredeydi bilmiyorum. İstanbulsporlular yanlış anlamasın ama kadro kalitesi ortada. Galatasaray taraftarı bekliyor 3'ü 4'ü. Bütün takımlar rakibine pozisyon veriyor. Galatasaray'ın pozisyon verip gol yedikleri maçlar hep bireysel hatalardı. Bütün büyük takımların defansif sıkıntıları var. Teknik direktörler attıklarına odaklanıyorlar."

Bafetimbi Gomis

NECATİ ATEŞ:

"Eğer Galatasaray liderse Gomis'in aslan payı var. Yaklaşık 10-12 puan arasında ciddi bir katkısı var. Bu maçta 2 tane attı ama 3-4 de olabilirdi. Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetinden sonra muhteşem bir ivme yakalamıştı. Aradan sonra herkes Galatasaray iyi döner diye bekliyordu. Kalite çok farklıydı iki takım arasında. Galatasaray 10. dakikadan sonra ben kazanırsam lider olacağım dedi. Okan Kocuk Galatasaray'ı son dakikada ipten aldı. İyi de kötü de oynasaydı kazanması lazımdı. Galatasaray son 20 dakika çok mahkum oynadı. Icardi gelecek diye Gomis'i kaybetmemeli Galatasaray. Seferovic de psikolojik olarak iyi değil. Çok kaliteli bir insan Gomis."