Altay, sahasında Keçiörengücü'nü 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 07:53
Altay, sahasında Keçiörengücü'nü 2 golle geçti
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Trendyol 1. Lig'de 17. haftada Altay evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı.

İlk yarıda 43. dakikada Koray Kılınç ile öne geçen Ankara Keçiörengücü devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda ev sahibi geri dönerken 68. dakikada Marco Paixao'nun penaltıdan golüyle öne geçen Altay beraberliği yakaladı.  

Golden hemen 5 dakika sonra Deniz Kadah ile öne geçen Altay maçta kazanan taraf oldu.

Bu skorla Altay puanını 8 yaparken Ankara Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.


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