Altay, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu.
Yusuf Şimşek
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde asbaşkan Erdal Kırtaş ile bir araya gelerek sözleşme imzaladığı belirtildi.
Altay'da bu sezon daha önce teknik direktör olarak Ayhan Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan görev almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de deprem etkisi yaratan istifa!
- Bakan eğildi, tepkiler art arda geldi!
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- Motorinde iki günde iki indirim benzine de yolda
- Eski Bakan'dan dikkat çeken paylaşım
- İsrail’e giden gemileri durdursanıza!
- İntiharında cinsel istismar şüphesi!