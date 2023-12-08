Altay, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 19:18
Altay, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezonki 4. teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu.

Yusuf Şimşek

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde asbaşkan Erdal Kırtaş ile bir araya gelerek sözleşme imzaladığı belirtildi.

Altay'da bu sezon daha önce teknik direktör olarak Ayhan Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan görev almıştı.


altay Yusuf Şimşek TFF 1. Lig

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