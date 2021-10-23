Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den 'gaflet' açıklaması

23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:00

Süper Lig’in 10’uncu haftasının açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay’ı 2-1 mağlup ederken Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Moralli bir ekibe karşı bu akşam sahaya çıktık.Hatalar sonucu belirledi" dedi.

Mustafa Denizli şöyle konuştu:

Özellikle ilk yarı her iki takımın çok fazla üstünlük sağlayamadığı bir 45 dakika oldu. Bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittik. Hafta içi ve geçtiğimiz hafta oyunda verdiğimiz sakatlıklar, özellikle defans hattında bizi yeni arayışlara itti. Esasında Süper Lig’de verileri genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bir çok veride ligin en iyi takımlarından biriyiz, ama birisinde de en kötüsüyüz. Oda özellikle top kaybında, pas hatasında. Bu da zaman zaman bize pahalıya neden oluyor. Maçı kurtarmak için her türlü çabayı sarf ettik desem yanlış olmaz. Tabi geçen hafta deplasmanda kazanan ve ligin başında zor günler yaşayan Malatyaspor’un da 3 puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Bu akşam esasında bir anlık gaflet belki de yediğimiz golden sonra oyunun bir anda dönmesine neden oldu. Penaltıdan sonra süre oyunu kurtarmak için yetmedi, söyleyecek fazla bir şey yok" dedi.

"KENDİMİZE KOYDUĞUMUZ HEDEFTEN ŞAŞMAYACAĞIZ"

Son haftalarda skor olarak bir düşüş yaşadıklarını ama oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Esasında düşüşü sonuç olarak değerlendiriyorsunuz. Geçen hafta Karagümrük maçı bizim için futbol için düşüş olarak düşünemeyiz. Oyundan ben son derece memnun kaldım. Bazen iyi oynadığımız maçları kazanamadığınız oluyor. Bu akşam iyi mi oynadık? 'hayır’ Kötü mü oynadık? ‘hayır’ Bizim en büyük problemimiz sezon başından beri kadro da olan 3-4 arkadaşımızın bu akşam aramızda olmaması. Bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Onu da çok iyi kullanamadık. Netice de 10 haftayı geride bıraktık, vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet 5 mağlubiyet. Ama neticede biz kendimize sezon başında koyduğumuz hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin başta benim şüphem yok" diyerek sözlerini noktaladı.