Altay, yeni sezon formalarını tanıttı

Altay, 2022-2023 sezonunda giyeceği 4 formanın tanıtımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 10:47
Altay, yeni sezon formalarını tanıttı
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Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Altay, giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşarak formaları taraftarının beğenisine sundu.

#ArmasındaİzmirYazan etiketiyle paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 4 farklı forma giyecek.

Altay, klasik siyah-beyaz çubuklu formanın yanı sıra, İzmir’in simgelerinin yer aldığı siyah forma, siyah-beyaz dikey şeritin bulunduğu turkuaz forma ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun yer aldığı beyaz formaları yeni sezonda terletecek.

İşte Altay'ın yeni sezon formaları...


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