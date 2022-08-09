Altay, yeni sezon formalarını tanıttı
Altay, 2022-2023 sezonunda giyeceği 4 formanın tanıtımını yaptı.
Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Altay, giyeceği formaların tanıtımını yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarında fotoğraflar paylaşarak formaları taraftarının beğenisine sundu.
#ArmasındaİzmirYazan etiketiyle paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 4 farklı forma giyecek.
Altay, klasik siyah-beyaz çubuklu formanın yanı sıra, İzmir’in simgelerinin yer aldığı siyah forma, siyah-beyaz dikey şeritin bulunduğu turkuaz forma ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun yer aldığı beyaz formaları yeni sezonda terletecek.
İşte Altay'ın yeni sezon formaları...
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