Resmen açıklandı: Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
TFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ın getirildiğini açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan oldu.
Serkan Afacan (sağda)
Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Serkan Afacan getirilmiştir. Teknik direktörümüz Serkan Afacan ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Serkan Afacan, en son geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'de görev yapmıştı.
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