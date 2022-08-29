Altay'a bir darbe de Keçiören'den geldi
Spor Toto 1. Lig'de Keçiörengücü, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Keçiörengücü oldu.
Keçiörengücü'nün gollerini 22. dakikada Hamza Gür, 56. dakikada Kutay Yokuşlu (kendi kalesine) ve 81. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti. Altay'ın tek golü 80. dakikada Marco Paixao'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü puanını 4 yaptı. Altay henüz puanla tanışamadı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altay, Adanaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Sakaryaspor'u ağırlayacak.
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