Altay'dan en kötü seri
Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, "Hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altay, bu sezonki en kötü serisine imza attı. Üç hafta öncesine kadar zirve adayları arasında gösterilen siyah-beyazlılar, ilk kez art arda 3 maç kaybederek 15 puanda kaldı. Gaziantep FK (D) ve Vavacars Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor'a boyun eğen İzmir temsilcisi bu periyotta kalesinde 7 gol görürken, rakip filelere 2 gol bırakabildi.
Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik alan Altay, toplam 16 gol atıp, 16 gol yedi. Yaptıkları top kaybı ve pas hatalarının pahalıya mal olduğunu dile getiren teknik direktör Mustafa Denizli, "Hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin başta benim şüphem yok" dedi.
Kupada salı günü Belediye Derincespor'u konuk ettikten sonra ligde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Altay'da sakatlık yaşayan sol bek Naderi'nin durumu daha sonra netlik kazanacak.
İlgili Haberler
- Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den 'gaflet' açıklaması
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Tahminler alt üst! 2 kez güncelledi
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Kuruçay'ın ölümünde kahreden ayrıntı
- Yavaş yavaş açılıp çöküyor
- AKP tarihinin en düşük bandında