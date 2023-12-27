Altaylı futbolculardan antrenman boykotu: 10 isim TFF'ye başvurdu!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:39

Güncelleme: 27.12.2023 - 17:04

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 8 puanla son sırada tamamlayan Altay'da paraları ödenmeyen futbolcular antrenman boykotu yaptı.

Siyah-beyazlı ekip salı akşamı Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yapılması gereken idmana çıkmama kararı aldı. Son olarak iç sahada oynanan Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında başlama düdüğüyle birlikte sahada bir süre hareketsiz kalarak maddi sorunlara dikkat çekmek için protesto yapan Altaylı oyuncular, söz verilen ödemelerin hafta başında gerçekleşmemesi üzerine kazan kaldırdı.

10 FUTBOLCU TFF'YE BAŞVURDU

Antrenmana çıkmama kararını Teknik Direktör Yusuf Şimşek'le de paylaşan oyuncular daha sonra eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı. Yeni yıl iznine erken çıkan futbolcuların yönetime ve camiaya tepkili oldukları dile getirildi. Pek çok oyuncunun geri dönmemek üzere kulüpten ayrıldığı ifade edildi.

Öte yandan serbest kalmak için kulübe ihtarname gönderen futbolcu sayısının 10 olduğu ortaya çıktı. Paixao, Ceyhun, Tolga, Özgür, Sefa, Salih ve Ozan'la birlikte İbrahim Öztürk, Eren Erdoğan ve Zeki'nin de kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği öğrenildi. Altaylılar sezon içinde daha önce de boykot yapmıştı.