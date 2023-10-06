Altay'da futbolcular kazan kaldırdı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:28

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:28

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da futbolcuların ödeme alamadığı için 5 Ekim Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan antrenmana çıkmadı.

Yeni sezona devam eden transfer yasağının yanı sıra 4 oyuncusunu kaybederek başlayan Altay’da, Eric Björkander Hırvat ekibi NK Istra 1961’e, Mohammad Naderi İran’ın FC Tractor takımına ve Kutay Yokuşlu ise İskenderunspor’a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda son olarak da sözleşmesine bazı maddeler ekletmek isteyen genç futbolcu Eren Erdoğan, kadro dışı bırakılmıştı.

İzmir temsilcisi, ilk 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet alınca Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Daha sonra takımın başına kulüpte yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Özkan Kılıç getirildi. İlk iki maçında beraberlik alan Kılıç, takım alt sıralardan kurtaramadı.

FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI

Siyah-beyazlılarda işler istenildiği gibi gitmezken önemli bir gelişme daha yaşandı. Altaylı oyuncular, aylardır ödeme alamadığı için dün gerçekleşmesi planlanan antrenmanı boykot ettiği öğrenildi. Bu durum üzerine harekete geçen Altay Başkanı Ayhan Dündar ve yöneticiler, bu konuyu çözmek için kaynak arayışına geçti.

Altay, 10 Ekim Pazar günü Ümraniyespor’u konuk edecek.