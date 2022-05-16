Altınordu, Burak İnce'ye üzüldü

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:20

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyerek büyük sevinç yaşayan Altınordu, devre arasında Bundesliga'ya gönderdiği Burak İnce'nin Almanya'da küme düşme acısı yaşamasına üzüldü. İzmir temsilcisi, 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Arminia Bielefeld'e gönderdiği 18 yaşındaki futbolcunun lige veda etmesiyle buruk sevinç yaşadı. Hafta sonu Bielfeld, evinde RB Leipzig'le 1-1 berabere kalarak lige mendil salladı.

Böylelikle Burak İnce'nin Bundesliga macerası kısa sürdü. Altınordu altyapısından yetişen yetenekli orta saha oyuncusu Bielefeld takımında 5 maçta 1 kez ilk 11'de yer alıp toplam 141 dakika oyunda kaldı. Oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak Altınordu, önümüzdeki sezon Burak'ın bir alt ligde yıldızını parlatmasını umut ediyor. Sezonun son haftasında Beypiliç Boluspor'a konuk olacak Altınordu, çarşamba günü hazırlıklara başlayacak.

ALİ EMRE'DEN MUTLUSU YOK

Altınordu'da önceki hafta düşme hattındaki direkt rakiplerden Kocaelispor deplasmanında takımı 2-1 öndeyken pozisyonu ofsayt sanıp yaptığı hatayla golü kalesinde gören genç kaleci Ali Emre, kırmızı-lacivertlilerin ligde kalmayı garantilemesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ali Emre, Balıkesirspor maçını kazanıp diğer maçlardan umut beklemeden bileklerinin hakkıyla ligde kaldıklarını söyledi.

Genç file bekçisi, bundan 3 ay önce, "Altınordu ligden düştü" yorumları yapıldığını hatırlatarak, "Çok çalıştık, asla pes etmedik. Balıkesirspor maçını kazanarak ligde kalmayı garantiledik. Tüm takım arkadaşlarımla beraber mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Sezon içinde kimseden medet ummadık, her zaman kendimize odaklandık, kendi işimizi kendimiz bitirdik. Asla diğer maçlardan umut beklemedik. Alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle ligde kalmayı garantiledik" dedi.

ALAATTİN EFE PESLAN'I UNUTMADI

Öte yandan Altınordu’nun file bekçisi Ali Emre Yanar, geçen hafta içinde hayatını kaybeden Altınordu Çine Futbol Okulu sporcularından Alaattin Efe Peslan’ı da unutmadı. Ali Emre, “Balıkesirspor maçı öncesinde genç kardeşimiz Alaattin Efe Peslan’ın vefatını öğrendiğimizde çok üzüldük. Taraftarımız da tribünlerde onun için pankart astı. Bu maçı kazanarak ligde kaldık ama içimizde buruk bir sevinç var. Alaattin kardeşimiz ayrıldı, o bir melek oldu. Tüm sevdiklerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.