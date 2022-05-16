Marmaray’da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı

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Marmaray’da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan Trabzonsporlu 3 taraftar trenden çıkıp istasyonunun kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:16

İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/marmarayda-fenerbahce-ve-trabzonspor-taraftarlari-arasinda-kavga-cikti-1936308 

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