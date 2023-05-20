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Altınordu için 'tamam ya da devam' maçı

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altınordu, Süper Lig'e doğrudan yükselmek için beraberlik veya galibiyete ihtiyacı olan Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:36
Altınordu için 'tamam ya da devam' maçı
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Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Altınordu, 34 puanla düşme hattının son basamağı olan 16. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Bu kritik maçta ev sahibi ekibe beraberlik veya galibiyet yeterken, Altınordu'ya ise ligde kalmak için mutlak 3 puanın yanı sıra rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor.

Kırmızı-lacivertliler kazanamadığı taktirde lige veda eden son takım olacak.

Öte yandan Altınordu, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.


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