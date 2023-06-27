TFF 2. Lig'den Süper Lig'e transfer!

Süper Lig ekibi Hatayspor, geçen sezon Zonguldak Kömürspor'da forma giyen Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 00:00
TFF 2. Lig'den Süper Lig'e transfer!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Oğuzhan Matur'u renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Zonguldak Kömürspor'da 34 maça çıkan Oğuzhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Oğuzhan Matur önümüzdeki sezon 31 numaralı forması ile artık Atakaş Hatayspor ve Hataylılar için mücadele edecek. Şehrimizin yaşadığı büyük felakette, gerek arama kurtarma çalışmalarında gerek sahada halkımızla birlikte verdiği desteği artık yeşil sahada gösterecek olan Oğuzhan'ı renklerimize katmış olmaktan yana mutluluk duyuyoruz."


Oğuzhan Matur hatayspor transfer

İlgili Haberler

BAL'dan Süper Lig'e transfer oldu!

BAL'dan Süper Lig'e transfer oldu!
Son dakika: TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı

Son dakika: TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
Süper Lig'in yeni ekibinin gözü Dimitris Pelkas'ta

Süper Lig'in yeni ekibinin gözü Dimitris Pelkas'ta

En Çok Okunan Haberler