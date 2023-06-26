Altınordu'da mali kriz! Kulübe ihtar çekti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'in alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.
Geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilerek yuvaya dönen 28 yaşındaki santrfor, ikinci kez formasını giydiği Altınordu ile 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadıktan sonra serbest kalmıştı.
Yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Hüsamettin Yener'in Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, kulübe ihtar gönderdiği bildirildi.
Altınordu verilen süre içerisinde deneyimli oyuncuya alacağını yatırmazsa, Hüsamettin Yener kulübe dava açma hakkı kazanacak.
Hüsamettin Yener, yarım sezonda çıktığı 11 maçta 346 dakika süre bulup, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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