Altınordu'da mali kriz! Kulübe ihtar çekti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'in alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:37
Altınordu'da mali kriz! Kulübe ihtar çekti
Abone Ol google-news

Geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilerek yuvaya dönen 28 yaşındaki santrfor, ikinci kez formasını giydiği Altınordu ile 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadıktan sonra serbest kalmıştı.

Yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Hüsamettin Yener'in Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, kulübe ihtar gönderdiği bildirildi. 

Altınordu verilen süre içerisinde deneyimli oyuncuya alacağını yatırmazsa, Hüsamettin Yener kulübe dava açma hakkı kazanacak. 

Hüsamettin Yener, yarım sezonda çıktığı 11 maçta 346 dakika süre bulup, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


altınordu futbol türkiye futbol federasyonu

İlgili Haberler

Altınordu ciddi talip arıyor

Altınordu ciddi talip arıyor
Altınordulu Emircan Gürlük, Rusya'ya transfer oldu

Altınordulu Emircan Gürlük, Rusya'ya transfer oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu FK küme düştü

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu FK küme düştü

En Çok Okunan Haberler