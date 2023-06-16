Altınordu ciddi talip arıyor
TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını satma kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın sadece ciddi taliplerle masaya oturacağı ifade edildi.
"İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını ilke edinen İzmir temsilcisi 9 sezon yer aldığı 1'inci Lig'de yabancı futbolcu oynatmayarak dikkatleri üzerine çekti.
Altyapıya yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği milli futbolcularla alkış toplayan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübün felsefesine uygun yatırımcılarla pazarlık yapabileceği kaydedildi.
KULÜBÜ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAK
Bazı taliplerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilen Altınordu Başkanı Özkan'ın uygun yatırımcı bulamaması halinde kulübü sahipsiz bırakmayacağı dile getirildi.
Yeni sezon öncesi büyük bir belirsizliğin hakim olduğu Altınordu'da yeni sezon planlaması yapılamıyor.
İzmir temsilcisinin Kurban Bayramı'nın ardından satış gerçekleşmese de kamp programını netleştirmesi bekleniyor. Kadrosunun büyük bölümünü değiştirecek Altınordu'da yeni teknik direktör de daha sonra belirlenecek.
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