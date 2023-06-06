Altınordulu Emircan Gürlük, Rusya'ya transfer oldu
İzmir'in yetiştirici kulübü Altınordu’nun genç yıldızlarından Emircan Gürlük, Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg’a resmen transfer oldu.
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi A Milli Takım’ın değişmez isimlerini yetiştirip Avrupa’nın dev kulüplerine gururla transfer eden Altınordu, yine bir başka yeteneğini futbol piyasasına sundu.
Son yıllarda ismi birçok kulüple anılan Emircan Gürlük, Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Altınordu’nun altyapı sisteminden yetiştikten sonra A takıma yükselen ve 2020-2021 sezonundan bu yana kırmızı-lacivertli formayı terleten kanat oyuncusu, Burak İnce, Enis Destan ve Yiğit Emre Çeltik’ten sonra son 2 yılda Avrupa arenasına çıkartılan 4’üncü isim oldu.
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