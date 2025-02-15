Altınordu'dan Yasin Dülger'e büyük tepki: Furkan Yöntem, uzun süre futboldan uzak kalacak
Altınordu Futbol Kulübü, Erzincanspor ile oynanan maçta oyuncusunu sert bir şekilde sakatlayan Erzincansporlu Yasin Dülger’e büyük tepki koydu. İzmir ekibi, genç oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde yaşanan gelişmeler üzerine düzenlenen toplantıya A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, A Takım oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ve A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun katıldı.
FURKAN YÖNTEM, UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK
A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Furkan Yöntem’in futbol yaşamını kast eden Erzincansporlu Yasin Dülger’i sert bir dille eleştirerek, “Furkan Yöntem’i alt yapılardan A Takımımıza kazandırdık. 10 yıldır bünyemizde oynuyor ve 28 kez Genç Milli Takımlarda oynayan oyuncumuzun sakatlığı ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldık. Furkan Yöntem, genç milli takımlarda kaptanlık yapmış, bizim geleceğimizdir. 10 yıldır yatırım yaptığımız bir evladımızdır. Maalesef Çarşamba günü rakip takımın kaptanı Yasin Dülger örnek olması gerekirken ; bize sahada futbolun çirkin yüzünü gösterdi. Yaşanan sakatlık sonrasında küçük bir araştırma yaptık ne yazık ki rakip takımın kaptanı 87 maçta 32 tane sarı kart görmüş ! Bu durum futbolun fair-play ruhuna aykırıdır. Hakemlerin de bilmesi gereken bir istatistiktir. Yıldız futbolcuları hepimizin koruması lazım. Bizler yetiştirdiğimiz futbolcularla bu ülkeye katkıda bulunmaya çalışırken bazılarının yaptığı bu hareketler çok büyük zarar veriyor. Bizim Erzincan şehri, yönetimi ve teknik heyeti ile ilgili bir problemimiz yok. Hepsi bizi çok iyi karşıladı. Futbolda Yasin Dülger gibilerin yaptığına asla izin vermemeliyiz. Zaten İzmir’de oynadığımız maçta da sarı ve kırmızı kart görerek ceza almış oyuncunun kinini, bu maça taşıması asla kabul edilemez. Yasin Dülger senin yaptığın bu hareketler ne sana ne de bu ülkeye yakışıyor. Yapılan bu sert fauller sonrasında ne mi oldu. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımımıza yeniden kazandırdığımız Furkan Yöntem’in ön çapraz bağında kopuk, menisküsünde yırtık, iç bağlarında zedelenme var. Oyuncumuz yine 10-12 ay sahalardan uzak kalacaktır. Avukatlarımız hem bizim hem de kulübümüzün haklarını arayacaktır. Bunun için TFF’ye de başvuracağız. Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu yıldız futbolculara sahip çıkmamız lazım. Karşılaşmanın 82. Dakikası oynanıyor takımın 3-0 gerideyken bu kadar sert faul neden yapılır ve oyunumuz yine sakatlanır. Yasin Dülger’i ve herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyoruz”
Toplantıda genç oyuncuya ve maç boyunca takıma yapılan fauller de tek tek gösterildi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'ye özel forma
- Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi
- Gaziantep FK 90+1'de 3 puana uzandı
- Rekabet Kurulu'ndan ünlü cips şirketine ceza
- Altınordu'dan Yasin Dülger'e büyük tepki
- Dünya bir numarasına flaş doping cezası!
- Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı
- Galatasaray'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı
- 'Demek ki Mertens gelecek sene bizde'
- Galatasaray'dan Morata açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu!
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi
- Soruşturmada flaş gelişme!
- Bakanlığın tepki çeken '14 Şubat' paylaşımına yanıt
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- İYİ Parti kurmaylarından çarpıcı değerlendirme