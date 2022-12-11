Altınordu'nun düşüşü devam ediyor!
Altınordu, Bodrumspor'a da yenilerek üst üste 7. mağlubiyetini aldı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Üzeyir Ergün ve 12. dakikada Celal Dumanlı kaydetti.
Üst üste 2. galibiyetini alan Bodrumspor, puanını 28'e yükseltti. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Altınordu, 12 puanda kaldı.
Bodrumspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Altınordu ise gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak.
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