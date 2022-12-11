Altınordu'nun düşüşü devam ediyor!

Altınordu, Bodrumspor'a da yenilerek üst üste 7. mağlubiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 21:23
Altınordu'nun düşüşü devam ediyor!
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Üzeyir Ergün ve 12. dakikada Celal Dumanlı kaydetti.

Üst üste 2. galibiyetini alan Bodrumspor, puanını 28'e yükseltti. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Altınordu, 12 puanda kaldı.

Bodrumspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Altınordu ise gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak.


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