Amed - Ankaragücü maçının günü ve saati değişti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü maçının günü ve saati değişti.

Amed - Ankaragücü maçının günü ve saati değişti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:41

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü maçının günü ve saatinde değişikliğe gidildi.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda, 11.01.2025 Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanması planlanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmamızın başlama saati, güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi amacıyla 12.01.2025 Pazar günü saat 16.00 olarak güncellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #Amed Sportif Faaliyetler #MKE Ankaragücü #Trendyol 1. Lig
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