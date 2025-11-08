Amed SK, Mbaye Diagne'nin dublesiyle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed SK, sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed SK, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Amed'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Hatayspor'un tek golü ise 42. dakikada penaltı noktasından Görkem Sağlam'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Amed, puanını 26'ya çıkarttı ve lider Bodrum FK'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada konumlandı. Hatayspor ise 4 puanla sondan ikinci sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Amed, deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Hatayspor, Pendikspor'u ağırlayacak.