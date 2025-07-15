Cumhuriyet Gazetesi Logo
Amed Sportif Faaliyetler, Abdullah Tazgel'i transfer etti

Amed Sportif Faaliyetler, Abdullah Tazgel'i transfer etti

15.07.2025 19:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Amed Sportif Faaliyetler, Abdullah Tazgel'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Abdullah Tazgel'i renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Abdullah Tazgel'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz, sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel ile 2025–2026, 2026–2027 ve 2027-2028 sezonları için anlaşmaya varmıştır. Gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyelerimiz Şengül Saruhanoğlu ve İhsan Uğur katılmıştır. Abdullah Tazgel'e Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

İlgili Konular: #transfer #Amedspor #Trendyol 1. Lig