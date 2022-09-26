Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:30

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır’da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaeleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

BAYRAK VE TİŞÖRTLERLE İLGİLİ OLARAK VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler ve sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından Diyarbakır Valiliği de şu açıklamayı yaptı;

"İlimizde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Stadyumu’nda Bursaspor’u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında stadyum içerisinde yer yer gerginlik yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde Bursaspor’un futbolcularını soyunma odasına aldı. Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.