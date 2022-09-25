Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi
Yılport Samsunspor, 10 yıl boyunca Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile el sıkıştı.
Tecrübeli teknik adam, Karadeniz temsilcisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 49 yaşındaki çalıştırıcı 2021-2022 sezonu sonunda Altınordu'ya veda etmişti.
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 6 maça çıkan Samsunspor 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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