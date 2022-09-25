Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi

Yılport Samsunspor, 10 yıl boyunca Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 19:54
Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile el sıkıştı.

Tecrübeli teknik adam, Karadeniz temsilcisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 49 yaşındaki çalıştırıcı 2021-2022 sezonu sonunda Altınordu'ya veda etmişti.

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 6 maça çıkan Samsunspor 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.


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