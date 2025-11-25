Amed Sportif Faaliyetler'de istifa kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.11.2025 11:06:00
TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor'a 4-1 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler'de Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek'in istifa ettiği açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden futbol şube sorumlusuna yönelik paylaşımlar sonrası Nedim Şimşek'in istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol şubeden sorumlu yönetim kurulu üyemiz, 'Kulübümüzün kamuoyunda daha fazla yıpratılmaması' gerekçesiyle görevinden istifa etmiştir.

Uzun yıllardır kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Son dönemde bazı basın kuruluşları ve kişisel sosyal medya hesapları üzerinden kulübümüze yönelik yapılan, eleştiri kültüründen uzak ve kişisel gündem oluşturma amacı taşıyan haksız ithamları kabul etmediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Halkımız, en zor zamanlarda dahi kulübüne sahip çıkmış ve bu kulübün gerçek söz sahibi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, sadece halkımızdan ve kurumsal yapılardan gelen samimi, yapıcı eleştirileri dikkate alacağımızı, kulübümüzü haksız ve yıpratıcı iddialarla hedef alan çevrelere karşı sessiz kalmayacağımızı saygıyla bildiririz."

Nedim Şimşek'in gazeteci Ali Fikri Işık'a küfür ettiği iddia edilmişti.

