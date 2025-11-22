Cumhuriyet Gazetesi Logo
Boluspor'dan Amed SK karşısında müthiş geri dönüş!!

Boluspor'dan Amed SK karşısında müthiş geri dönüş!!

22.11.2025 18:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Boluspor'dan Amed SK karşısında müthiş geri dönüş!!

Trendyol 1.Lig'in 14. hafta maçında Boluspor, sahasında Amed SK'yi 4-1 mağlup etti.

Trendyol 1.Lig'in 14. hafta maçında Boluspor, Amed SK'yi ağırladı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor, 4-1'lik skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 19.dakika ve 26. dakikada penaltıdan Florent Hasani, 31. dakikada Mehmet Yeşil'in kendi kalesine attığı gol ve 45+2. dakikada penaltıdan Mario Balbudia kaydetti.

Amed SK'de Afena Gyan, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Amed SK'nin tek golünü ise dakika 7'de Mbaye Diagne attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 20'ye yükseltti. Amed SK, 26 puada kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Amed SK, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #Boluspor #Amed Sportif Faaliyetler #Trendyol 1. Lig