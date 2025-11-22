Boluspor'dan Amed SK karşısında müthiş geri dönüş!!

Trendyol 1.Lig'in 14. hafta maçında Boluspor, Amed SK'yi ağırladı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor, 4-1'lik skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 19.dakika ve 26. dakikada penaltıdan Florent Hasani, 31. dakikada Mehmet Yeşil'in kendi kalesine attığı gol ve 45+2. dakikada penaltıdan Mario Balbudia kaydetti.
Amed SK'de Afena Gyan, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Amed SK'nin tek golünü ise dakika 7'de Mbaye Diagne attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 20'ye yükseltti. Amed SK, 26 puada kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Amed SK, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.