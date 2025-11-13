Amed Sportif Faaliyetler'den bahis oynayan futbolcular hakkında flaş karar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 20:02:00
AA
TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 5 futbolcunun sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 futbolcusu ile sözleşmesini feshetti.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, TFF Hukuk Müşavirliğince yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, PFDK'ye sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler bünyesindeki 5 futbolcuya, bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımı uygulandığı belirtildi.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."

