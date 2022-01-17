Amedspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki skorborda itiraz etti

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:42

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın 16 Ocak’ta Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Amedspor Kadın Futbol Takımı’nı konuk ettiği karşılaşmada kullanılan “skorbord” tartışmalara neden oldu.

Amedspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp yetkililerinin skorbord tabelasında takımın isminin ve logosunun yer almaması üzerine TFF ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile maç öncesinde iletişime geçtiklerini belirtti.



Açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin, kulüp yetkililerine skorbord tabelasındaki uygulamanın Amedspor Kulübü’ne özel olmadığını bildirerek tabelanın dijital olmaması nedeniyle kulübün isim ve logosuna yer verilmediği kaydedildi.







Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan diğer karşılaşmalarda kullanılan skorbordların da aynı şekilde olduğunu, Amedspor

Kulübü yetkililerine fotoğraflar ile aktardığı öğrenildi.







Amedspor Kulübü yaptığı açıklamada, konunun resmi makamlar vasıtasıyla takip edildiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.