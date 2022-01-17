Amedspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki skorborda itiraz etti
Turkcell Kadınlar Süper Ligi A Grubu’nun 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın Amedspor Kadın Futbol Takımı’nı konuk ettiği maçta, “skorbord” tartışması yaşandı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın 16 Ocak’ta Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Amedspor Kadın Futbol Takımı’nı konuk ettiği karşılaşmada kullanılan “skorbord” tartışmalara neden oldu.
Amedspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp yetkililerinin skorbord tabelasında takımın isminin ve logosunun yer almaması üzerine TFF ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile maç öncesinde iletişime geçtiklerini belirtti.
Açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin, kulüp yetkililerine skorbord tabelasındaki uygulamanın Amedspor Kulübü’ne özel olmadığını bildirerek tabelanın dijital olmaması nedeniyle kulübün isim ve logosuna yer verilmediği kaydedildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan diğer karşılaşmalarda kullanılan skorbordların da aynı şekilde olduğunu, Amedspor
Kulübü yetkililerine fotoğraflar ile aktardığı öğrenildi.
Amedspor Kulübü yaptığı açıklamada, konunun resmi makamlar vasıtasıyla takip edildiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Apple, Omicron önlemlerini açıkladı
- Galatasaray tarihinin en kötü sezonu
- Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
- Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
- 2011'de toplu katliam yapmıştı: Şartlı tahliye peşinde
- Hamile İlknur'un öldüğü kazada servisin sürücüsü konuştu
- Altay'da sular durulmuyor
- Survivor Ardahan'dan büyük vefa: Oyunu ona armağan etti