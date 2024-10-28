Amedspor, Özgür Özel'den destek istedi: Bütün bölgeyi ilgilendirecek altyapı desteğiyle ilgili yardımlarını istedik

Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:20

Güncelleme: 28.10.2024 - 13:25

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 23 Ekim'de Diyarbakır’daki temasları kapsamında ziyaret ettiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetleri Kulübü’ne destek sözü verdiği öğrenildi.

Özel’in ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Amed Sportif Faaliyetleri Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, çok anlamlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

"TBB ÜZERİNDEN YEREL YÖNETİMLERLE ORTAK ÇALIŞMA YAPACAĞIZ''

Özel'den, altyapı için destek talep ettiklerini anlatan Elaldı, şöyle konuştu:

"Amedspor’un Türkiye’nin barış, demokratik ve özgürlüğe ulaşması için bir mihenk taşı olduğunu bu ziyaretle bir kez daha ispatlamış olduk. Özgür Özel, bu anlamda sürekli yanımızda olmaya çalışıyorlar. Bundan ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. CHP’nin yerel yönetimlerinden destek almak istediğimizi bildirdik. Kadın takımı, engelsiz basketbol takımı, altyapı gibi çok güçlü bir hareket kabiliyetine sahip bir kulübüz. Özgür Özel’e, Diyarbakır’da spor akademisi kuracağımızı söyledik, sadece kentimizi değil bütün bölgeye ilgilendirecek altyapı desteğiyle ilgili yardımlarını istedik. Kendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceklerini söyledi. İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden bizim yerel yönetimlerimizle birlikte ortak çalışma yapacağız.”

‘İMAMOĞLU İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ''

Projelerinde büyük bir kompleksin yer aldığını aktaran Elaldı, bu kompleks sayesinde bölgedeki çocukların sporla bulaşacağını belirtti.

Elaldı, “Bu kompleksin içinde altyapıyı çok güçlendirecek, bölgedeki bütün çocukları spora katacak, birçok branşta onları yetiştirecek bir yapı inşa edilecek. İçerisinde ayrıca spor akademisi kurulacak, kendi okullarımızı kuracağız. Bu komplekste eğitim sistemimizi kendimiz oluşturacağız. Belli bir dönem sonra oradan mezun olacak çocuklar Amedspor kongre üyesi, kulübün yönetiminde yer alma gibi birçok alanda yer alacaklar. Bu çalışmamızla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.