Amedspor'da kötü gidiş devam etti: Pendikspor'a deplasmanda tek gol yetti!

Pendikspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Amedspor'u 1-0 mağlup etti.

Amedspor'da kötü gidiş devam etti: Pendikspor'a deplasmanda tek gol yetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:19

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Pendikspor, deplasmanda Amedspor ile karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 15. dakikada Leandro Kappel kaydetti.

AMEDSPOR'UN HASRETİ DEVAM ETTİ

Son 3 maçtan galibiyet çıkaramayan Ersun Yanal'ın takımı, bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı. Pendikspor ise 4 maç sonra galip geldi.

Pendikspor bu sonuçla ligde puanını 14'e çıkardı. Amed SK ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amedspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.


Etiketler: #Pendikspor #Amedspor #TFF 1. Lig #ersun yanal

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