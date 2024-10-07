Amedspor'a kendi evinde soğuk duş!

Esenler Erokspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti.

Amedspor'a kendi evinde soğuk duş!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Esenler Erokspor oldu.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Nurullah Aslan (kendi kalesine), 36., 53. (p) ve 58. dakikada Hamza Catakovic kaydetti.

SON ÜÇ MAÇTA 3 GALİBİYET 

Ligde son üç maçını kazanan Mehmet Altıparmak yönetimindeki Esenler Erokspor puanını 12'ye yükseltti.

Beş hafta sonra kaybeden Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler 12 puanla haftayı kapattı.

Milli aranın ardından 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.


Etiketler: #Esenler Erokspor #Amed Sportif Faaliyetler #TFF 1. Lig

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