Amedspor'dan şampiyonluğa geri sayım!

Amed Sportif Faaliyetler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 1-0 mağlup etti.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 17:08
Amedspor'dan şampiyonluğa geri sayım!
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek bitime 1 maç kala büyük avantaj yakaladı.

Takipçisi Kastamonuspor'un evinde kazanmasıyla şampiyonluğunu Soma'da resmileştiremeyen Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Oktay Aydın kaydetti.

1 PUAN YETERLİ OLACAK

Somaspor'da Abdulkadir 76'ncı dakikada, Yiğit Utku da 85'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran Amed Sportif, 1'inci Lig için geri sayıma geçti. Önümüzdeki hafta Menemen FK'yi konuk edecek Diyarbakır temsilcisi evinde 1 puan alması halinde mutlu sona resmen ulaşacak.


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