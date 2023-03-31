Amedspor’un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Amedspor'un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 16:02
Amedspor’un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. lig ekibi Amedspor eski teknik direktörü Ahmet Yıldırım’dan boşalan göreve Sarıyer ve Karacabey Belediyespor’u çalıştıran Bülent Akan ile anlaşmaya vardı.

Amedspor’dan yapılan açıklamada, yeni anlaşma duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, Ahmet Yıldırım’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bülent Akan ile anlaşmaya vardı. Son olarak Ankara Demirspor takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör Bülent Akan için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Selahattin Yıldırım katıldı. Hocamız ve ekibinin camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.


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