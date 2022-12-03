Amerikan rüyası sona erdi! Hollanda çeyrek finalde...

03 Aralık 2022 Cumartesi, 19:55

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu ilk maçında Hollanda ile ABD karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'ndaki maçı Hollanda 3-1'lik skorla kazandı.

Hollanda, 10. dakikada Memphis Depay ve 45+1. dakikada Daley Blind'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

ABD, ikinci yarıda Hollanda kalesine yoğun bir şekilde yüklenirken 76. dakikada farkı bire indirdi. ABD'de sahneye çıkan isim Antalyaspor forması giyen Haji Wright oldu.

Hollanda, 81. dakikada Denzel Dumfries'in attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Diğer iki golün de asistini yapan Dumfries, karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hollanda, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorts, uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.

Hollanda, bu sonuçla Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. ABD ise son 16 turunda Dünya Kupası'na veda etti. Hollanda, çeyrek finalde Arjantin - Avustralya karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.