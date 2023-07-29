Aminu Umar'ın yeni takımı belli oldu

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:47

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:47

Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor ekibi, Bodrumspor'dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar'ı 1 yıllığına transfer etti.

Daha önce Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor, Rizespor ve Bodrumspor takımlarında da forma giyen Aminu Umar, 260 maçta 47 gol atarken, 47 asist yaptı.