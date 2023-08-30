Amir Hadziahmetovic: 'Kendi sahamızda daha farklı olacak'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 21:57

Güncelleme: 30.08.2023 - 21:57

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

Bosnalı futbolcu, şu sözleri kullandı;

"İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama bu hafta idmanlarda eksiklerimize çalıştık. İlk maçımda mağlubiyet yaşadık sonra mağlubiyetimiz olmadı. Orta sahada birbirimiz tanıyoruz. Maç maç oynadıkça daha da iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu sene iyi şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Kazandığımız için mutluyuz, umarım bu şekilde de devam ederiz. Bükreş'te zemin beklediğimiz gibi değildi, pas trafiğini yapamadık. Kendi sahamızda daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."