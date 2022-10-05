Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finalde
Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'yı 5-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Türkiye'de düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nın son 16 turunda Türkiye, Meksika ile karşı karşıya geldi.
A Milli Takımımız, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri; 11, 23 ve 40. dakikalarda Ömer Güleryüz, 38. dakikada Savaş Kaya ve 49. dakikada Şeyhmus Erdinç kaydetti.
Milli Takım, çeyrek finalde perşembe günü Fas ile karşılaşacak.
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