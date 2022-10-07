Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde

Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek Ampute Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 21:17
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde
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İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Dünya Kupası'nda, Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi.

Turnuvanın yarı final maçında Özbekistan ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale çıktı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü, karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Ömer Güleryüz attı.


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