Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde
Ampute Futbol Milli Takımı, Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek Ampute Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Dünya Kupası'nda, Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi.
Turnuvanın yarı final maçında Özbekistan ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale çıktı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü, karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Ömer Güleryüz attı.
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