Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i bozguna uğrattı!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 22:01

Güncelleme: 02.06.2024 - 22:01

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada sahaya çıktı.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan İsrail karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP AZERBAYCAN

Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında pazartesi günü TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.