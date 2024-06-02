Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da şampiyon oldu!
Berfu Cengiz, W50 Troisdorf Tenis Turnuvası finalinde karşılaştığı İsviçreli Susan Bandecchi'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da düzenlenen W50 Troisdorf turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.
7. TEKLER ŞAMPİYONLUĞU
Organizasyonda tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Berfu Cengiz, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Rumen Anca Alexia Todoni'yi 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.
Bugün (pazar) yapılan final karşılaşmasında da İsviçreli Susan Bandecchi'yi 6-1, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli tenisçi, bu yılki ikinci, kariyerinin yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.
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