Ampute Milli Takımı, Haiti ile yenişemedi

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu 3. maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 23:25
Ampute Milli Takımı, Haiti ile yenişemedi
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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu 3. maçında Haiti ile karşılaştı.

TFF Riva Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken, maçın ilk golü 15. dakikada Haitili El Principe Richard'dan geldi. Türkiye'nin beraberlik golü ise 23. dakikada Kemal Güleş'in ayağından geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla beraber gruptaki 3. maçını tamamlayan milliler, grubun ilk maçında Fransa'yı 3-0, ikinci maçında ise Liberya'yı 5-0 mağlup etmişti. Milli takım, 2. maçın ardından son 16 turuna geçmeyi garantilemişti. 

SON 16'DA RAKİP MEKSİKA

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, son 16 turunda Meksika ile eşleşti.

A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayan Türkiye, grubu averajla ikinci sırada tamamladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu ikinci bitiren Meksika ile mücadele edecek. Turnuvada son 16 turu müsabakaları, 5 Ekim Çarşamba günü oynanacak.


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