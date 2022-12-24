Anadolu Efes, 8. galibiyetini aldı! Anadolu Efes - Panathinaikos: 88-69
THY EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos'u 88-69 mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15'inci haftasında Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-26 önde tamamlayan Anadolu Efes'te Will Clyburn kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Dwayne Bacon 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 16'ncı haftasında 29 Aralık Perşembe günü Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Panathinaikos ise 30 Aralık Cuma günü Olympiakos ile sahasında karşı karşıya gelecek.
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