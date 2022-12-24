Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının sona ermesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 08:48
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

24 Aralık Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1'de naklen yayımlanacak.

Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.


trabzonspor fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler