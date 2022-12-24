Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Aralık 2022 Cumartesi, 08:48

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

24 Aralık Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1'de naklen yayımlanacak.

Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.