Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının sona ermesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
24 Aralık Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1'de naklen yayımlanacak.
Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Emel Sayın’dan kötü haber
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Erdoğan'a kötü haber
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- İktidardan jet bir adım daha!
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Saray'da 'İmamoğlu' toplantısı