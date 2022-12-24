Denizlispor’dan puan silme cezasına dair açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu Kayserispor, Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verdi. Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, "Verilen 3 puan silme cezasına hukuki yollardan itirazımızı yaptık” dedi.
Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 3 puan silme cezası alan Spor Toto 1’inci Lig temsilcisi Altaş Denizlispor’da başkan Mehmet Uz, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Mehmet Uz
Başkan Uz, ara transfer döneminde transfer yasağını açtıkları takdirde cezadan kurtulacaklarını savundu. Mehmet Uz’un açıklamasında, “Kulübümüzün 3 puanının silinmesi ilgili hukuki yollardan itirazımızı yaptık. Transfer tahtasını açtığımız takdirde puan silme cezası uygulanmayacak. Biz transfer tahtasını açacak ve kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar söylediklerimizi nasıl başardıysak yine başaracağız. Camiamızın ve taraftarlarımızın içi rahat olsun, hiç kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Yine başaracağız, yine başaracağız, yine başaracağız” ifadeleri yer aldı.
Denizlispor, ligde 12 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
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