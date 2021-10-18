Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Elijah Bryant'ı transfer etti
Anadolu Efes, 26 yaşındaki kısa forvet Bryant ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Elijah Bryant'ı kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kısa forvetle sözleşme imzalandığı belirtildi.
İlk profesyonel sezonunu İsrail'in Hapoel Eliat takımında geçiren Bryant, 2019-20 sezonu ile 2020-21 sezonunun mayıs ayına kadar Maccabi Playtika'da forma giydi.
NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks ile 13 Mayıs 2021'de kontrat imzalayan ABD'li oyuncu, geçen hafta bu takım ile yollarını ayırdı.
Elijah Bryant, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks formasıyla bir müsabakaya çıkarken, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika ile 34 karşılaşmada görev yapıp, maç başına 9,8 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
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