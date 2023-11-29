Anadolu Efes ABD'li basketbolcuyu kadrosuna kattı!
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li forvet Mike Daum'u kadrosuna kattı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike Daum'u kadrosuna kattı.
Mike Daum
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2,06 metre boyundaki forvet oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İlk profesyonel deneyimini İspanya'nın Obradorio takımında yaşayan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak İtalya'nın Bertram Derthona Tortona ekibinde görev aldı.
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