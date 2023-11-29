Anadolu Efes ABD'li basketbolcuyu kadrosuna kattı!

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li forvet Mike Daum'u kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:25
Anadolu Efes ABD'li basketbolcuyu kadrosuna kattı!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike Daum'u kadrosuna kattı.

Mike Daum

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2,06 metre boyundaki forvet oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İlk profesyonel deneyimini İspanya'nın Obradorio takımında yaşayan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak İtalya'nın Bertram Derthona Tortona ekibinde görev aldı.


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