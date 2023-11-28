Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması
Anadolu Efes, Ante Zizic'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Anadolu Efes, 26 yaşındaki Hırvat oyuncusu Ante Zizic'in sakatlığı hakkında açıklama yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan ile oynadığımız EuroLeague karşılaşmasında sağ bacak kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilen başarılı oyuncumuz Ante Zizic'in tedavisine başlanmış; Kulüp Doktorumuz Uğur Diliçıkık, Zizic'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Efes, 1 Aralık Cuma günü EuroLeague'in 11. haftasında Kızılyıldız deplasmanında olacak.
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